Al Bano - il dolce annuncio della figlia Jasmine manda i fan in delirio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 13 maggio 2024) News Tv. Nella puntata di ieri, domenica 12 maggio 2024, di VerissimoCarrisi ha spiazzato tutti, in primis papà Al, con uninaspettato. Padre esi sono raccontati nel salotto di Silvia Toffanin, parlando del loro stretto rapporto e delle esperienze vissute insieme. Poiha fatto una confessione che inizialmente ha lasciato di stucco tutti compreso il padre. Come ha reagito poi Al? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Amici”, Holden fa l’bomba ai fan: cosa succede Leggi anche: Maria De Filippi, il significato del vestito in semifinale ad “Amici” è particolare Il rapporto traCarrisi e il padre Alè la sua quinta, ...