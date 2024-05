Aggressione a Iovino - Fedez denunciato dai carabinieri L’ipotesi di una spedizione punitiva

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un caso che continua ad allargarsi, quello dell’agguato subito dal personal trainerin una discoteca di Milano, il The Club di largo La Foppa. E che tocca da vicino il rapper, che nei giorni scorsi avevano negato qualsiasi collegamento con quanto accaduto sostenendo di non essere nemmeno presente all’interno del locale. Una versione che ora, però, ha iniziato a traballare pesantemente, con possibili, grossi guai in vista per il marito di Chiara Ferragni. Proviamo a riepilogare l’accaduto. Nel corso della serata tra il 21 e il 22 aprile, all’interno del privé del locale era presente il personal trainer dei vip Cristiano, divenuto uno dei testimoni del caso della separazione tra Totti e Ilary Blasi e “presunto amante” della showgirl. In quella stessa serata,era presente in discoteca insieme ...

Dopo la rumorosissima rottura con Chiara Ferragni, Fedez è tornato “ventenne” e sembra essere letteralmente rinato come dimostrano i video e i post sui social che lo ritraggono scatenato in situazioni giocose e goliardiche come le foto senza veli ...

Aggressione a Iovino, Fedez denunciato dai carabinieri per rissa - Aggressione a iovino, fedez denunciato dai carabinieri per rissa - Nuovo capitolo nella vicenda fedez-iovino. Nella notte fra il 21 e il 22 aprile il rapper era stato accusato di aver partecipato al pestaggio del personal trainer dei vip Cristiano iovino avvenuto ...

Fedez vs Iovino: è vero che il rapper è stato denunciato per rissa - fedez vs iovino: è vero che il rapper è stato denunciato per rissa - Sta facendo il giro del web la notizia secondo la quale fedez sarebbe stato denunciato per rissa dai carabinieri. L'accaduto risalirebbe a fine aprile e "la vittima" sarebbe Cristiano iovino, il ...

Caso Iovino, dubbi sui motivi della lite tra Fedez e il personal trainer - Caso iovino, dubbi sui motivi della lite tra fedez e il personal trainer - Non è certo che la lite scoppiata alla discoteca The Club tra fedez e Cristiano iovino abbia riguardato una ragazza che era in compagnia del rapper. Anzi, secondo fonti vicine al cantante, ex di ...