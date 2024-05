Afragola - rapina a Le Porte di Napoli | svaligiata gioielleria Clienti in fuga

Afragola, rapina nel centro commerciale: banditi armati in fuga con i gioielli - afragola, rapina nel centro commerciale: banditi armati in fuga con i gioielli - Ad afragola, due persone armate si sarebbero fatte consegnare dai dipendenti di una gioielleria che si trova all'interno del centro commerciale ...

Afragola, rapina choc al centro commerciale: banditi armati via con gioielli e orologi - afragola, rapina choc al centro commerciale: banditi armati via con gioielli e orologi - I carabinieri della compagnia di Casoria - allertati dal 112 - intervengono a via santa Maria la nova ad afragola nel centro commerciale Le porte di Napoli per una rapina. Da una prima ...

Rapina in una gioielleria al centro commerciale “Le Porte di Napoli”: ladri in fuga con orologi di lusso e gioielli - Rapina in una gioielleria al centro commerciale “Le porte di Napoli”: ladri in fuga con orologi di lusso e gioielli - Una rapina a mano armata è andata in scena nella mattinata odierna, lunedì 13 maggio, al centro commerciale "Le porte di Napoli" ad afragola, nella provincia partenopea. Da una prima ricostruzione, ...