AEW | Preoccupano le condizioni di Eddie Kingston - si spera possa farcela per DON

(Di lunedì 13 maggio 2024) Come vi abbiamo riportato,pare sia uscito malconcio dal match disputato contro Gabe Kidd in quel di NJPW Strong Resurgence. I due si sono dati battaglia in un No Ropes Last Man Standing Match e stando alle voci in circolazione il Mad King avrebbe riportato un infortunio al ginocchio dopo aver sbattuto contro le transenne in occasione di una brain buster subita per mano dell’avversario. Arrivano ora ulteriori indiscrezioni su come la AEW stia reagendo di fronte tutto ciò. Dita incrociate Wrestling Observer ha fornito aggiornamenti sulla vicenda inerente l’infortunio die su come la AEW stia reagendo. Al momento non è ancora chiara l’entità del problema al ginocchio e la AEWche il Mad Kingper Double Or ...

Ieri notte presso la Toyota Arena di Ontario, California, è andato in scena l’evento NJPW Strong Resurgence. Tra i match in programma quello tra Eddie Kingston e Gabe Kidd. I due si sono affrontati in un No Ropes Last Man Standing Match con ...

Ieri notte a < Strong >NJPWStrong> Strong Resurgence , < Strong >EddieStrong> < Strong >KingstonStrong> ha difeso il suo Strong Openweight Title contro Gabe Kidd in un duro No Ropes Last Man Standing < Strong >matchStrong>. Purtroppo sembra che il “Mad King” sia uscito malconcio dall’incontro e che abbia ...

Infortunio per Eddie Kingston in NJPW: c’è preoccupazione in AEW - Infortunio per eddie kingston in NJPW: c’è preoccupazione in AEW - Riuscirà il wrestler a partecipare a AEW DoN nel match già annunciato La preoccupazione non manca dopo lo show NJPW ...

AEW: Problema al ginocchio per Eddie Kingston durante il suo match di NJPW Strong Resurgence - AEW: Problema al ginocchio per eddie kingston durante il suo match di NJPW Strong Resurgence - Ieri notte a NJPW Strong Resurgence, eddie kingston ha difeso il suo Strong Openweight Title contro Gabe Kidd in un duro No Ropes Last Man Standing Match. Purtroppo sembra che il “Mad King” sia uscito ...

NJPW: I Bucks tornano dopo 5 anni e demoliscono Eddie Kingston - NJPW: I Bucks tornano dopo 5 anni e demoliscono eddie kingston - Ieri notte presso la Toyota Arena di Ontario, California, è andato in scena l’evento NJPW Strong Resurgence. Tra i match in programma quello tra eddie kingston e Gabe Kidd. I due si sono affrontati in ...