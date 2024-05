Aeroporto di Bologna chiuso e voli dirottati per pistola in valigia Ma l' alert era errato

pistola trovata in una valigia durante i controlli all' Aeroporto di Bologna : scalo chiuso per ragioni di sicurezza, voli dirottati o cancellati. Ma era un falso allarme

Aeroporto di Bologna chiuso per motivi di sicurezza oggi pomeriggio . Il rinvenimento, stando a quanto riporta tgcom24, di una Pistola in una valigia da parte degli agenti Polaria ha causato la misura precauzionale che ha riguardato il dirottamento ...

Momenti di paura al l’aeroporto Marconi di Bologna , rimasto chiuso nel pomeriggio del 13 maggio per oltre un’ora, dalle 15 alle 16.15 circa, per motivi di sicurezza. Una decisione che ha spaventato i presenti all’interno della struttura e che ha ...

Bologna, chiuso e riaperto aeroporto Marconi per falso allarme su pistola - bologna, chiuso e riaperto aeroporto Marconi per falso allarme su pistola - Dalle 15 alle 16.15 di oggi, lunedì 13 maggio, l’aeroporto “G. Marconi” di bologna è rimasto chiuso per precauzione a causa di un disguido dovuto a un errore di lettura causato da un nuovo macchinario ...

Bologna, aeroporto chiuso per ore e voli dirottati: trovata una pistola in una valigia. «Ma era un errore» - bologna, aeroporto chiuso per ore e voli dirottati: trovata una pistola in una valigia. «Ma era un errore» - aeroporto di bologna chiuso per due ore e voli dirottati per sicurezza. Ma è un errore. È quanto trapela da fonti investigative. All'origine di tutto, spiegano gli inquirenti, ...