Adorazione | Netflix svela le prime immagini della serie italiana tra Twin Peaks e Euphoria

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ecco di cosa parla la nuovagenerazionale tuttapiattaforma In un nuovo post condiviso sui social,hato leditratta dal romanzo di Alice Urciuolo e la cui storia sembra riecheggiare il thriller in stile I segreti die alcuni temirecenteè diretta da Stefano Mordini e scritta da Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, Francesca Tozzi e Gianluca Gloria, per una produzione Picomedia. Nel castcomposta da sei episodi Noemi Magagnini (Vanessa), Giulio Brizzi (Giorgio), Alice Lupparelli ...