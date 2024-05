ADL - avvistato con una delegazione Saudita | il motivo dell’incontro riguarda Napoli

"Ultima chance per Israele": al Cairo i colloqui per un accordo. L'Idf controlla valico di Rafah - "Ultima chance per Israele": al Cairo i colloqui per un accordo. L'Idf controlla valico di Rafah - "Ultima chance per Israele" di riavere i propri ostaggi, annuncia un funzionario di Hamas. Intanto al Cairo i colloqui per un accordo tra le parti. L'Idf ha preso il controllo del valico di Rafah. Bor ...

Biden blocca l’invio di munizioni a Israele: è il primo provvedimento dall’inizio della guerra. Lontana l’intesa sul cessate il fuoco a Gaza - Biden blocca l’invio di munizioni a Israele: è il primo provvedimento dall’inizio della guerra. Lontana l’intesa sul cessate il fuoco a Gaza - Joe Biden ha deciso di prendere il primo provvedimento concreto nei confronti di Israele, dopo 7 mesi di guerra a Gaza e 35mila morti. Secondo quanto scrive Axios, che cita due funzionari israeliani, ...

Finiti i colloqui sulla tregua, Hamas lascia Il Cairo - Finiti i colloqui sulla tregua, Hamas lascia Il Cairo - Benyamin Netanyahu ha gelato le aspettative per una possibile conclusione positiva dei negoziati in corso al Cairo. "Israele non accetterà le richieste di Hamas, che significano la resa, e continuerà ...