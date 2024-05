Adagio - come finisce il film | spiegazione del finale

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dal 13 maggio 2024 è disponibile su Netflix. Si tratta delitaliano di genere giallo/thriller uscito nel 2023 e diretto da Stefano Sollima. La pellicola chiude la trilogia della Roma Criminale, che ha preso inizio con Romanzo criminale – La serie ed è andata avanti con Suburra. La trama vede protagonista il 16enne Manuel che vive la sua vita cercando di godersela e prendendosi cura del padre anziano. La svolta arriva quando, sotto ricatto, si reca a una festa per scattare delle foto a una persona misteriosa. Sentendosi raggirato, decide di andare via. Ma ecco che si ritrova inseguito dai ricattatori, in quando diventa un testimone scomodo per loro. A questo punto, Manuel chiede protezione a due ex criminali, conoscenti di suo padre. Il cast delPierfrancesco Favino: Cammello Adriano ...

Arriva in Prima TV su Sky il Nuovo Film di Stefano Sollima Adagio , in onda lunedì 13 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Suspense), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il Film sarà disponibile on ...

Le deuxième acte, tutta stravaganza di Dupieux per una commedia drammatica con quattro attori che fanno miracoli - Le deuxième acte, tutta stravaganza di Dupieux per una commedia drammatica con quattro attori che fanno miracoli - Un irresistibile gioiello comico che si tuffa a capofitto nel malessere del cinema contemporaneo. Il film ha aperto la 77.ma edizione di Cannes.

Will Smith e Stefano Sollima insieme per un nuovo action thriller - Will Smith e Stefano Sollima insieme per un nuovo action thriller - Dopo Soldado e Senza Rimorso, il cineasta Stefano Sollima torna a lavorare all'estero e lo farà dirigendo l'attore premio Oscar Will Smith.

Sugar Bandits: Stefano Sollima dirigerà Will Smith in un action-thriller - Sugar Bandits: Stefano Sollima dirigerà Will Smith in un action-thriller - La notizia è stata diffusa ieri, alla vigilia del Festival di Cannes: Stefano Sollima, reduce dal recentissimo adagio e noto per aver diretto Suburra e Sicario, è stato scelto da Westbrook Studios e A ...