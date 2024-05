(Di lunedì 13 maggio 2024)acquista da Autostrade per l'Italia le quote in Tem (Tangenziali esterne), pari al 27,45%, oltre a un'azione condivisa al 50% con Satap, e l'1,25% in Te (). Esercita inoltre il diritto di prelazione sul 10,2% in mano a Pizzarotti e arriva così a detenere ilconcessionaria autostradale con il 77,45% di Tem e il 73,83% di. Umberto Tosoni, amministratore delegato del gruppo di Tortona (Alessandria), che fa capo alla famiglia Gavio, ha sottolineato che "è collocata nel cuore dell'area metropolitana diregione Lombardia, una delle zone più industrializzate e ricche d'Europa. L'acquisizione ...

Ad Astm il controllo della Tangenziale esterna di Milano - Ad astm il controllo della Tangenziale esterna di Milano - astm acquista da Autostrade per l'Italia le quote in Tem (Tangenziali esterne Milano), pari al 27,45%, oltre a un'azione condivisa al 50% con Satap, e l'1,25% in Te (Tangenziale esterna). (ANSA) ...

Astm: acquista controllo Tangenziale Esterna Milano per 230 mln - astm: acquista controllo Tangenziale Esterna Milano per 230 mln - Acquista quote Aspi ed esercita prelazione su Pizzarotti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mag - astm ha sottoscritto un accordo con Autostrade per l'Italia per ottenere il controllo di ...