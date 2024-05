Acconciature capelli estate 2024 | semplici e veloci - sono capsule di stile

(Di lunedì 13 maggio 2024) Li amiamo sempre, eppure, a volte vorremmo solo liberarcene: isanno come incollarsi al gloss, finire negli occhi, gonfiarsi con l’umidità e farci sentire ancora più accaldati. E, così, si finisce per raccoglierli, creando delle, ma ben poco glam. Eppure, una soluzione esiste. Con un po’ di pazienza ed esercizio, infatti, ledell’posso trasformarsi in pratiche alleate anti caldo, pur rimanendo bellissime. Soluzioni express e scenografiche, adatte a offrire alla chioma un po’ di respiro – evitando piastra, ferro e piega con spazzola e phon – e riscoprendo il fascino di intrecciare e annodare i ...

Come fare le onde senza calore? trucchi e consigli per ottenere un'acconciatura perfetta. Leggi tutto Come fare le onde senza calore: i trucchi che nessuno dice su Donne Magazine.

Bellezza reale: Meghan Markle in tour in Nigeria, gli hair look più belli della duchessa - Bellezza reale: Meghan Markle in tour in Nigeria, gli hair look più belli della duchessa - Il viaggio dei Sussex nel Paese africano è iniziato con la visita a una scuola sostenuta dalla loro fondazione, la Archewell Foundation. Per l'occasione la duchessa ha sfoderato un elegante mix di cod ...

Blurry lips: come creare il trend labbra per la primavera 2024 - Blurry lips: come creare il trend labbra per la primavera 2024 - I profumi per la primavera 2024 guarda 561 • di Stile e trend I tagli di tendenza per capelli medi della Primavera Estate 2024 guarda 18416 • di Stile e trend Le maschere in collagene per una pelle li ...

Le mille e una acconciature di Angelina - Le mille e una acconciature di Angelina - Angelina Mango è la chioma più trendy in circolazione, mix tra le acconciature da Spice Girls reloaded e tutti i trend di inizio millennio tornati super in auge tra i Gen Z. Ogni volta che c'è lei, c' ...