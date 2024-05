Accoltella il marito dopo una lite - poi si presenta in Questura

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoUna donna si sarebbeta questa mattina ina Taranto, accompagnata dal suo avvocato,unaavuta cole sfociata in coltellate. L’uomo, un 41enne di Taranto, si sarebbe recato nelle prime ore del mattino al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, riferendo di essere caduto. In realtà, come la moglie racconterà pocoalla Polizia, quelle sarebbero ferite da arma da taglio che la donna avrebbe procurato al coniuge, a seguito di unaper motivi di gelosia. L’uomo, ferito superficialmente, non versa in gravi condizioni. Sul caso indagano gli uomini della Squadra Mobile.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.