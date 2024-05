Abitazioni private e condominio | i bonus ancora attivi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Firenze, 13 maggio 2024 – Anche quest’anno è possibile detrarre le spese per ristrutturare la propria abitazione. Per quanto riguarda ilcasa, occorre trasmettere all’Enea le informazioni sugli interventi conclusi dal 2018 in poi, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico e o l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Gli altri, principali,che è possibile utilizzare sono eco, abbattimento barriere architettoniche, sisma, Super(al 90 o 110%), e ilmobili, che deve essere legato ad una ristrutturazione. E’ prevista inoltre è una detrazione del 50% per le spese sostenute per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima ...

