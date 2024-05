(Di lunedì 13 maggio 2024) Primo step superato per i Portuali Dorica che, sabato al Del Conero, hanno battuto la Biagio Nazzaro per 2-1. Ilha garantito,squadra di Stefano Ceccarelli, l’accessofinale di girone A di Promozione, sabato prossimo contro il Sant’Orso. È stato proprio il trainer dei Dockers, nel dopo partita, a descrivere le emozioni: "molto fieri di quanto fatto - le prime impressioni in sala stampa -. Con la Biagiodisputato un ottimo primo tempo". Una partenza a razzo, con la rete di De Marco dopo 90 secondi, e il bis servito da Giampaoletti, alle porte dell’intervallo. "Avevamo preparato bene la gara eriusciti a costruire diverse occasioni, capitalizzandone due", ha raccontato Ceccarelli. Poi una ripresa tosta, con la Biagio...

Si comincia sabato con le Rondinelle - Si comincia sabato con le Rondinelle - I playoff di serie B mettono in palio il terzo biglietto utile per salire in serie A. Il Brescia, ottavo, giocherà il preliminare alle 20.30 di sabato con l’obbligo di vincere in casa del Catanzaro. È ...

"Abbiamo sofferto, ma alla fine siamo orgogliosi del risultato" - "Abbiamo sofferto, ma alla fine siamo orgogliosi del risultato" - "La Biagio è una buona squadra, siamo stati bravi. Adesso col S. Orso sperando. di giocare nel nostro stadio".

Il pagellone del lunedì: epica Atalanta, EuroBologna, orrore Juve e Roma - Il pagellone del lunedì: epica Atalanta, EuroBologna, orrore Juve e Roma - Il fine settimana della Serie A ha visto di tutto, dalle prove paradisiache di Atalanta e Bologna, dalle prove d'orgoglio di Milan e Inter, dalle vittorie importanti di Lazio e Torino fino alle partit ...