A1 Chiuso per una notte l’allacciamento D18 direzione Roma nord

In occasione dell'anniversario della legge 180, Losavio racconta la sua esperienza nel manicomio di Trieste al fianco di Franco Basaglia e poi il suo ritorno al Roma con un obiettivo preciso: chiudere per sempre il manicomio della Capitale.Continua ...

traffico in tilt in zona nord ovest di Roma per una Perdita d'acqua in strada che ha provocato l'apertura di una voragine in via del Forte Braschi