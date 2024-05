A Vovchansk tattica della terra bruciata - sta diventando la nuova Bakhmut

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Kiev, 13 maggio 2024 - Mosca martella la regione di Kharkiv. La città di(17mila abitanti primaguerra) si sta "trasformando" ino Maryinka a causa dei continui attacchi aerei dei russi: lo ha dichiarato il capopoliziaregione, Volodymyr Tymoshko, come riferisce RBC-Ucraina. Nei tre giorni trascorsi dall'inizio dell'offensiva russa,"ha sofferto come non soffriva dal 2022", ha detto Tymoshko. In particolare, i russi utilizzano un gran numero di bombe aeree guidate per attaccare la città. Si tratta di uno strumento che ha visto un uso crescente da parte di Mosca sul campo di battaglia anche in altre aree del paese. "E’ una bomba del peso di 250 o anche 500 chilogrammi, che può demolire un edificio a più piani. In un certo senso, ...