A Taranto sfila l’orgoglio e l’identità della Polizia Penitenziaria

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoE’ stato un grande successo di pubblico e di partecipazione il IX Raduno Centro Sud Italia dell’Associazione Nazionale, in corso di svolgimento a. Oltre 300 poliziotti in congedo, provenienti dalle Sezioni ANPPE del Centro e Sud Italia, si sono concentrati, con i labari sezionali, in piazzaVittoria, dove è stata deposta una corona al Monumento ai Caduti,poi hannoto in via D’Aquino fino a Piazza Maria Immacolata: dopo gli interventi delle Autorità ed il saluto del Sindaco, Rinaldo Melucci, sono state consegnate targhe ed attestati di benemerenza ai Soci. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo XXV Luglio – Bettolo dihanno cantato il Canto degli Italiani mentre il Parroco Don Francesco Mitidieri ha benedetto ...

L'Aquila - Il segretario regionale Abruzzo del Sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria ( Sappe ), Giuseppe Ninu, denuncia la difficile situazione dei lavoratori nelle Carceri abruzzesi. Turni massacranti fino a 16 ore, ferie non godute, e ...

Milano , 5 maggio 2024 – Più controlli e più sicurezza nel carcere minorile Beccaria di Milano : sono 47 gli agenti di polizia penitenziaria in arrivo entro la prossima settimana. Una decisione presa dopo che la struttura è finita al centro di ...

“Sono stati emanati i primi 71 provvedimenti di assegnazione dei primi dirigenti del Corpo . Se non ci fosse stata la caparbietà del governo Meloni questa riorganizzazione non si sarebbe mai fatta!”A dichiararlo anche a Notizie.com è Daniela Caputo ...

