A Modena si gioca - torna ‘Play’e festeggia i 50 anni di D&D

Un doppio ex ‘nostrano’ per Ascoli-Modena . La gloria bianconera Pietro Zaini nel corso della sua carriera ha avuto modo di indossare anche la casacca gialloblù, nella stagione 1993-94, per poi rientrare alla base e difendere il buon nome del ...

Play 2024 – E’ la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi “analogici” – da tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di carte, per gli appassionati come per famiglie – il segmento che cresce maggio rmente nel mercato dei ...

Ci vorrà tempo per vedere il vero Modena di Bisoli . Per sua stessa ammissione, anche per le necessità dettate dalla pura attualità. Meglio pensare a portare a casa il risultato immediato, la salvezza, e poi da giugno si penserà al futuro. Nei ...

Storia dei playout: Bari la prima a giocarli, esordio assoluto per la Ternana - Storia dei playout: Bari la prima a giocarli, esordio assoluto per la Ternana - Tra pochi giorni la Ternana giocherà il suo primo playout che, fatta eccezione per la scorsa stagione, nel 2006/07 con la retrocessione del Verona, nel 2008/09 con quella del Rimini, 2009/10 della ...

Henrique perde tutti i duelli. L’intera difesa è insufficiente - Henrique perde tutti i duelli. L’intera difesa è insufficiente - PINAMONTI 6,5. In trasferta, fatte eccezione per l’Inter, ha segnato a tutte le squadre in cui ha giocato. Fa valere la legge dell’ex anche al Ferraris, aggredisce riaggredito, si sacrifica lavorando ...