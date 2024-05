A Milano e in Lombardia incubo grandine - temporali e crollo temperature La fase più dura deve ancora arrivare | le previsioni meteo

(Di lunedì 13 maggio 2024)– La settimana è iniziata nel segno del maltempo in, la cattiva notizia è che ilcontinuerà ad essere poco clemente. Anzi. Il peggio. Lapiù critica di precipitazioni (che saranno anche a carattere di rovescio) è attesa proprio a metà mese, con mercoledì 15 maggio e giovedì 16 maggio che si preannunciano particolarmente difficili con il rischio non solo di fortima anche di fenomeni estremi a livello locale, come violente grandinate. Ma partiamo dal quadro attuale. Oggi, lunedì 13 maggio, è stata diramata la nuova allertagialla persu(dalle 18 di oggi alle 9 di domattina, martedì 14 maggio). Nella notte tra oggi e ...

