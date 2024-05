A fuoco - parlare di clima non significa parlare solo di clima

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 13 maggio 2024) di Simone Fontana È in libreria “A. Crisitica e disinformazione” (Mimesis Edizioni), il libro nato dall’esperienza dell’omonima newsletter collaborativa di Facta, Pagella Politica e Slow News, che riporta al centro del dibattito gli interrogativi che riguardano l’emergenzatica. Il libro, che raccoglie i contributi di nove autrici e nove autori, è stato presentato al Salone Internazionale del Libro. Simone Fontana, giornalista e responsabile editoriale di Facta, racconta in questo estratto come è maturato il progetto di “A” e cosa vuol dire, oggi, fare informazione sul cambiamentotico. Quando parliamo dinon parliamo quasi maidi ...