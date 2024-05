A Casa Berva 1 500 preziosi volumi donati dalla famiglia di Fausto Gilli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nuovo angolo per la cultura letteraria a Cassano d’Adda: sabato allain via Verdi è stata inaugurata uan sezione che ospita 1.500al Comunedi, scomparso nell’ottobre scorso. Nato a Cento nel 1951, il professorsi trasferì a Cassano nel 1966 all’età di 15 anni. Forte il suo interesse per la letteratura e la scrittura in generale che lo portò a produrre una invidiabile serie di opere letterarie. "La nostra città avrà certamente un beneficio culturale enorme da questa donazione libraria – dice l’assessore alla Cultura Antonio Capece –. Un sincero ringraziamento va alladel professor ...