“A Ballando non prendiamo chi ha fatto reality” - Jonathan Kashanian si sente discriminato da Milly Carlucci

(Di lunedì 13 maggio 2024)commenta in un'intervista la decisione didi non chiamare personaggi della tv che hannoreality come concorrenti dicon le stelle. L'ex vincitore del Grande Fratello siper questa scelta e ne spiega le motivazioni.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, oggi le nozze a Roma: la serenata, i tre abiti da sposa, la location esclusiva, i testimoni e gli invitati - Manila Nazzaro e Stefano Oradei, oggi le nozze a Roma: la serenata, i tre abiti da sposa, la location esclusiva, i testimoni e gli invitati - Oggi è il grande giorno. Dopo la cerimonia in Campidoglio, è arrivato il momento della grande festa per Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Oggi, 13 maggio lo Yes i Do di fronte ai ...

Storie Italiane, Angelo Madonia parla della sua esperienza a Ballando in Spagna - Storie Italiane, Angelo Madonia parla della sua esperienza a ballando in Spagna - Storie Italiane, l'ospite svela come'è riuscito ad approdare alla versione spagnola di ballando Oggi Eleonora Daniele, dopo aver parlato dei casi di ...

“Ballando con le stelle è un sogno irrealizzabile”, l’amarezza di Adriana Volpe - “ballando con le stelle è un sogno irrealizzabile”, l’amarezza di Adriana Volpe - Adriana Volpe amareggiata: “So che Milly non sceglie concorrenti che provengono da altri reality” C’è una regola ferrea che Milly Carlucci rispetta ...