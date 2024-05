4 film per 4 generi | cinema italiano per tutti i gusti su NOW

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 13 maggio 2024) Adagio, C'è ancora domani, La Chimera, Palazzina LAF: quattro grandiper quattrodiversi da vedere in streaming su NOW. Non c'è nulla di meglio di unda vedere nel più totale relax casalingo. Un'abitudine decennale, da quando i videonoleggi erano il punto di riferimento degli appassionati e dei cinefili. Poi, con l'arrivo di internet è cambiato tutto e, comodamente a casa, abbiamo a disposizione innumerevoli bacheche con innumerevoli titoli.internazionale eperda vedere e rivedere. Un'enorme videoteca a portata di connessione, dalle infinite possibilità, suddivisa per. Perché poi l'obbiettivo del pubblico è sempre quello di ricercare una buona storia, ...