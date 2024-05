14 maggio | Doppio Europeo di martedì – Speciale 4 1 - consigli e pronostici sulle scommesse

(Di lunedì 13 maggio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Mentre il Manchester City cerca di fare un altro passo da gigante verso il titolo di Premier League di questa stagione, tutti gli occhi saranno puntati sulla trasferta contro il Tottenham mercoledì sera. Oltre a un trio di showdown della Liga, abbiamo un sacco di intriganti azioni infrasettimanali da tutto il continente. Per quelli di voi che desiderano restare in attesa del mercoledì, abbiamo trovato un paio di mercati dieuropei che possono offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo. 20:00 Tottenham-Manchester City Anche se il Manchester City potrebbe aver rinunciato al primo titoloil mese scorso, la squadra di Pep Guardiola si ritrova al centro di un’altra sfida nazionale. Ancora seduti al posto di guida per scrivere più storia della Premier League in questa stagione, gli ...

Sciolgono le riserve i campioni della staffetta e dell’atletica azzurra. Sia Filippo Tortu che Marcell Jacobs hanno infatti svelato le date del proprio debutto stagionale. Il primo, che per il momento sta lavorando negli Stati Uniti, in vista ...

Sito inglese: Con il Real Madrid che accoglierà il Bayern Monaco nella capitale spagnola per la semifinale di Champions League mercoledì sera, abbiamo in programma un paio di battaglie europee dei pesi massimi. Dato che un ...

Martin, doppio messaggio: in pista e alla Ducati - Martin, doppio messaggio: in pista e alla Ducati - «Non ci manca niente», aveva avvertito al sabato il re della Sprint Jorge Martin e alla domenica lo ha confermato battendo il campione del mondo in carica. Lo spagnolo del team Pramac ha bissato il ...

“Amare Villafranca”: grande successo per il doppio appuntamento di Sabato 11 - “Amare Villafranca”: grande successo per il doppio appuntamento di Sabato 11 - Il "doppio appuntamento" di Sabato 11 maggio a Villafranca Tirrena è stato un trionfo. L' associazione Amare Villafranca, presieduta da Fabrizio ...

Sport in tv oggi (lunedì 13 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sport in tv oggi (lunedì 13 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, lunedì 13 maggio: in programma il tennis con il torneo ...