13 maggio 2012 | l’ultima partita di Alessandro Del Piero con la maglia della Juventus VIDEO

Basket Girls: trionfano Ororosa Bergamo e Horus Padova. Terzo posto per Unika Basket - Basket Girls: trionfano Ororosa Bergamo e Horus Padova. Terzo posto per Unika Basket - (di Gianluca Ruffino) Una grande festa a tinte rosa. Si è conclusa tra i sorrisi ed i festeggiamenti la seconda edizione di “Basket Girls”, il torneo di basket organizzato da Unika Basket al quale han ...

12 anni di Street Control: rinnovata la licenza per scovare soste irregolari e auto senza assicurazione o revisione - 12 anni di Street Control: rinnovata la licenza per scovare soste irregolari e auto senza assicurazione o revisione - Il sistema di controllo alla presenza degli agenti di Polizia Locale legge, controlla automaticamente le targhe dei veicoli in movimento o stazionari, così da poter verificare, in funzione delle banch ...

Incontro sui nuovi sviluppi legislativi per gli agriturismi pugliesi a Ostuni - Incontro sui nuovi sviluppi legislativi per gli agriturismi pugliesi a Ostuni - Il 14 maggio a Ostuni si terrà un evento organizzato da CIA Due ... 42, e alla legge del 24 luglio 2012, n. 19. Queste leggi regolano rispettivamente il settore dell’agriturismo e gli interventi di ...