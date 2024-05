12 Maggio 2024 – La regione di Kharkiv sotto attacco

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che ci sono stati intensi combattimenti attraverso parti del confine nelladi, dove migliaia di persone sono state sfollate dopo un’offensiva russa. I partiti pro-indipendenza che hanno governato la Catalogna per un decennio sono destinati a perdere laranza nel parlamento regionale, secondo i risultati parziali delle elezioni di oggi, con la vittoria del partito socialista, sei anni e mezzo dopo il tentativo di secessione del 2017. La direttrice della campagna elettorale del Partito popolare in Catalogna, Dolor Montserrat che è anche la capolista del Pp alle europee ha celebrato la netta crescita del suo partito nella. Il governo della Bolivia investirà quest’anno 246 milioni di dollari in 25 impianti industriali per “garantire la ...