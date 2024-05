12 maggio 1974 | la prima volta della Lazio -seconda parte

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lo storico ScudettoPoiarrembante e D’Amico pareggia. I rovesciamenti di fronte sono continui. Cordova prende il palo. Dopo fallo di Morini su Nanni, rigore per la. Chinaglia segna. Poi palo di Frustalupi dopo gran tiro da fuori. Nanni prende la traversa. Finita la partita “ufficiale”, si apre un’altra sfida: quella tra Chinaglia e i tifosiRoma. Mentre tutti i giocatoricorrono negli spogliatoi anche per evitare i lanci di oggetti vari dadei supporter romanisti, Giorgio Chinaglia con il braccio alzato e il dito indice puntato in segno di sfida corre in direzionecurva giallorosso. Non ha paura l’attaccante laziale; tutt’altro. Il ...

Di Patric e Vecino i gol nei finali di tempo - Di Patric e Vecino i gol nei finali di tempo - Un Olimpico baciato dal sole e, chissà, forse anche da Maestrelli e i suoi ragazzi che dal cielo hanno assistito alla meravigliosa festa di ieri. Chi è rimasto della banda del 74 e i figli di chi non ...