11 Maggio 2024 – Nikki Haley non sarà vicepresidente degli Stati Uniti

(Di lunedì 13 maggio 2024) “non è presa in considerazione per la carica di, ma le auguro ogni bene!“. Lo ha scritto il candidato repubblicano alla presidenza, Donald Trump. Il Comitato di politica monetaria della Banca del Bangladesh (Bb) ha deciso di alzare il tasso di interesse di riferimento di 50 punti base, dall’otto all’8,5 per cento. L’esercito israeliano (Idf) ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che sta effettuando attacchi contro obiettivi di Hamas a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Scaramucce tra manifestanti antigovernativi e polizia vicino a Piazza della Democrazia a Tel Aviv. Il Times of Israel riferisce di almeno un arresto e di estesi spintoni da parte della polizia, mentre i manifestanti cercavano di aggirare le barricate erette ...

