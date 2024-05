? IN DIRETTA | Riscaldamento | Fiorentina-Roma | Serie A TIM 2023 24

La Roma Femminile potrebbe laurearsi campione d’Italia con cinque turni d’anticipo. Le 20 vittorie ottenute in 21 gare hanno infatti offerto alle giallorosse il primo match point nella sfida contro la Fiorentina, in programma sabato alle ore 16.15. ...

Il pareggio in extremis dello spagnolo regala ai giallorossi un punto molto combattuto, mentre la Fiorentina non riesce a sfruttare al meglio…Guarda questo video su Youtube L'articolo FIORENTINA- Roma 2-2 | IN EVIDENZA | Llorente salva il pareggio ...

Corsa Champions, cosa succede dopo Atalanta-Roma: la situazione - Corsa Champions, cosa succede dopo Atalanta-Roma: la situazione - La corsa per partecipare alla prossima Champions League è pronta ad entrare nel vivo in serie A. Le ultime due giornate si preannunciano ad essere decisive. Mancano ormai 180' alla fine del campionato ...

Serie A: Atalanta batte Roma, Juventus e Bologna ufficialmente in Champions League! - serie A: Atalanta batte Roma, Juventus e Bologna ufficialmente in Champions League! - serie A: Atalanta-Roma 2-1 L'Atalanta vince 2-1 contro la Roma nel posticipo della 36ª giornata di serie A, scontro diretto per il quinto posto che vale la qualificazione in Champions. Al diciassettes ...

SERIE A, La classifica: Bologna e Juve in Champions - serie A, La classifica: Bologna e Juve in Champions - È ufficiale: il Bologna giocherà la Champions League nella prossima stagione, sessant'anni dopo la prima volta. Con la sconfitta della Roma per mano dell'Atalanta, ...