X Martiri - il grande giorno Con un pari può brindare

(Di domenica 12 maggio 2024) Dopo appena un anno nella serie inferiore, la Xha l’occasione per tornare in Promozione, categoria sfumata l’anno scorso ai playout. Alle 16.30 a Porotto è di scena il Persiceto per la finale playoff: chi vince accede alla categoria superiore. La formazione bolognese, allenata dall’ex difensore centrale di Centese e Sant’Agostino Onestini, ha guadagnato questa opportunità vincendo la semifinale disputata a Ravarino: un successo sofferto, arrivato nel secondo tempo supplementare; ancora pochi minuti e sarebbe stata la squadra modenese, meglio classificata in classifica, ad affrontare la X. Alla partita da dentro o fuori gli uomini di Bolognesi ci arrivano a pieno organico: la settimana di riposo ha permesso infatti di recuperare Giorgio Gessoni, l’uomo che detiene le chiavi del centrocampo, e il giovane Panzetta. In casa biancazzurra ...

Oggi (ore 15.30) si chiude la stagione regolare in Prima Categoria . Ancora da stabilire la griglia play off e anche quella play out, mentre è già sicura del salto di Categoria con tre giornate di anticipo la Centese . I biancocelesti hanno ben poco ...

