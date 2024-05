WWE | Zelina Vega fuori dal Queen of the Ring per infortunio - scelta la sostituta

(Di domenica 12 maggio 2024)è stata ritirata dalof theTournament a causa di une Maxxine Dupri prenderà il suo posto. Il GM di Raw Adam Pearce lo ha annunciato sui social questo pomeriggio, piegando che chenon è autorizzata a competere e sarà sostituita da Maxxine Dupri nel torneo, come potete vedere qui sotto. BREAKING @WWE NEWS#WWERaw GM Adam Pearce breaks news on tonight’sof thetournament match in Macon, GA.#APHistory #adampearce #wwe #ofthe#breakingnews pic.twitter.com/kCdqiBsphM— Adam Pearce (@ScrapDaddyAP) May 12, 2024 La Dupri affronterà ora Shayna Baszler in un match di primo turno nell’evento live della WWE di stasera. Non si conoscono ...

Nella giornata di ieri alcuni professionisti hanno mosso alcune accuse nei confronti della Superstar WWE Zelina Vega , accusandola sostanzialmente di non aver pagato alcuni lavori da loro svolti o, comunque, di aver li sottopagati. In ...

Diversi match annunciati per l'episodio di SmackDown di questa notte - Diversi match annunciati per l'episodio di SmackDown di questa notte - Il prossimo episodio di Friday Night SmackDown che andrà in scena questa notte, sui teleschermi della FOX, vedrà ancora una volta protagonisti i match di qualificazione al torneo per decretare i nuovi ...

Superstar di SmackDown si infortuna e salta il torneo del King of the Ring - Superstar di SmackDown si infortuna e salta il torneo del King of the Ring - Dopo un infortunio in allenamento, l'atleta viene rimosso dal suo match e sostituito da un altro wrestler da Nick Aldis ...

Arrivano precisazioni sui match del King e Queen of the Ring nei live event WWE - Arrivano precisazioni sui match del King e Queen of the Ring nei live event WWE - Come avrete letto sul nostro sito e sulla nostra newsboard nelle scorse ore, la WWE ha deciso di mandare in scena due dei match dei tornei per decretare il nuovo King e Queen of the Ring nei live even ...