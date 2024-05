WWE | Il contratto di Becky Lynch non è stato rinnovato - scadrà tra 3 settimane

(Di domenica 12 maggio 2024) Sembra strano a dirlo ma nonostante sia la campionessa del mondo ed uno dei volti più rappresentativi della compagnia,potrebbe lasciare presto la WWE. L’anno scorso Fightful Select ha riferito che ildiscade nel giugno 2024. Da allora si è parlato molto del suo futuro, oltre che di quello di suo marito Seth Rollins ma contrariamente a lui, l’irlandese sembra ancora non aver chiuso un nuovo accordo. Sean Ross Sapp di Fightful Select ha confermato che laha ancora ilprecedente e non ha firmato un nuovo, nonostante sia la campionessa mondiale femminile. Ci state delle trattative riguardo a un nuovo. Tuttavia, alloattuale delle cose, ...

