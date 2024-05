We are Untouchables La passione ribolle ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Una serata magica, di quelle che regalano emozioni a non finire e che rimangono dentro per sempre. La cena organizzata dagliper festeggiare i trentadue anni dalla storica promozione di Pistoia in serie A è stata la consacrazione non solo di una squadra e una dirigenza che hanno consegnato Pistoia alla storia ma di anni fantastici, incredibili e di un gruppo di ragazzi che sono riusciti a trasformare il tifo in spettacolo, una Curva in una sorta di palcoscenico dove ogni domenica è andata in scena una rappresentazione sempre diversa e unica. La cena non poteva che iniziare in perfetto stile: un tendone azzurro a coprire l’ingresso della sala che faceva vivere la suspense della sorpresa. Sulle note di "Where the Streets Have No Name" il tendone si è aperto come ai vecchi tempi e, come era consuetudine, sono entrati gli eroi ...