Volley serie b L’Aeffe 4 Torri chiude la stagione al quarto posto

(Di domenica 12 maggio 2024)potentino 1 aeffe 43 Parziali: 17-25, 21-25, 25-15, 19-25il campionato con un successo in trasferta sul campo delPotentino, che significanel girone E diB a quota 47 punti. Il bilancio finale è di 14 vittorie e 10 sconfitte, niente male per una squadra che un anno fa arrancava al piano inferiore. Anche se non va dimenticato che ad un certo punto dellala società aveva alzato l’asticella, ma l’obiettivo playoff è sfumato a diverse giornate dal termine dopo le sconfitte negli scontri diretti. Pazienza, non resta che ripensare comunque al percorso virtuoso compiuto dalla società e a quello soddisfacente della squadra di Fortunati, che probabilmente non era ancora ...

Il finale più triste . Retrocessa con un turno d’anticipo in serie C, categoria frequentata per l’ultima volta nel lontanissimo 1984/85, la Querzoli di coach Kunda (foto) fa tappa oggi (ore 18) al Palasport Fontescodella di Macerata per incrociare ...

Volley maschile, Brescia vince e oggi gioca la finale per la Coppa Italia - volley maschile, Brescia vince e oggi gioca la finale per la Coppa Italia - Dopo aver battuto Porto Viro con una prestazione determinata che ha mostrato tutta la tenacia di un gruppo compatto, la Consoli è pronta per la sfida contro Ravenna.

Mortara chiude a Corsico il Gifra ospita Valbreggia - Mortara chiude a Corsico il Gifra ospita Valbreggia - In serie D maschile, girone A, il Gifra Olimpia Agnelli Vigevano chiude in casa una bellissima stagione vissuta sempre in prima fascia di classifica ospitando il Valbreggia volley già promosso in ...

Universo, ultima chance salvezza Florens allo sprint per i play off - Universo, ultima chance salvezza Florens allo sprint per i play off - serie B1, pavesi al sicuro se battono Modena non in 5 set (e Sassuolo crolla) B2, vigevanesi agli spareggi promozione se fanno bottino pieno ad Albisola ...