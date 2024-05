Volley femminile B1 La Pieralisi Jesi chiude la stagione regolare con la vittoria di Firenze 3-1

(Di domenica 12 maggio 2024) Ora i play off: girone a tre con Altino e Fasano. Chi vince sale in serie A2. Una sola gara casalinga il 25 maggio contro Fasano, 12 maggio 2024 –lavincendo a3-1 contro la Liberi e Forti. La squadra di casa era alla ricerca di punti salvezza. Primo set con la squadra di Sabbatini in rincorsa e pareggia il conto sul 20-20. Si lotta punto a punto con la Liberi e Forti che conquista il 24-23 prima di subire il sorpassono. Nel secondo set, lainizia bene (3-8), appare più determinata e precisa (7-12). Le fiorentine provano a restare aggrappate alla partita (15-15) e ci riescono fino al 22-22 quando lene allungano col servizio, andando poi a ...

Serie B Playoff - Supernova Fiumicino è viva: vittoria in gara 2 contro Bramante Pesaro - Serie B Playoff - Supernova Fiumicino è viva: vittoria in gara 2 contro Bramante Pesaro - Dopo gara 1, torna in campo la Supernova Fiumicino nei quarti di finale dei playoff di Serie B Interregionale per affrontare nuovamente Bramante Pesaro, per la terza gara consecutiva dopo ...

Dopo l'amarezza per la retrocessione la Nottolini chiude la stagione contro Volleyro Cd Pazzi Roma - Dopo l'amarezza per la retrocessione la Nottolini chiude la stagione contro Volleyro Cd Pazzi Roma - Stasera alle ore 18 andrà in scena l'ultimo atto del campionato di B1. Nel girone D la Nottolini, dopo la retrocessione aritmetica, termina il suo campionato al Palapiaggia affrontando nella 26.a gior ...

Serie B QF G3 – Monologo Piacenza, Jesi spazzata via - Serie B QF G3 – Monologo Piacenza, jesi spazzata via - La Bakery Basket Piacenza ritorna tra le mura amiche per gara 3 dei playoff di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24 contro jesi. Prima della palla ...