Volley a2 femminile Omag-Mt - primi allenamenti con Bellano

(Di domenica 12 maggio 2024) Archiviato il campionato di serie A2 di, la-Mt San Giovanni si è già tuffata in tre settimane disotto la guida del nuovo allenatore Massimo. Un periodo di lavoro per provare la squadra in vista della prossima stagione con allenamento e preparazione atletica generale. Non sono mancate all’appuntamento la maggior parte delle atlete della prossima-Mt: vecchie conoscenze come Serena Ortolani, Alice Nardo, Sveva Parini, Claudia Consoli ed Arianna Meliffi, ma anche le nuove arrivate come Cecilia Nicolini, Giulia Polesello e Anita Bagnoli, entusiaste per la nuova avventura sportiva a San Giovanni in Marignano. Assenti invece Sofia Valoppi e Anna Piovesan, poiché convocate da coach Marco Mencarelli per il primo raduno della stagione 2024 della ...

Milano, 10 maggio – In vista della prima parte della Nations League di Volley Femminile , che partirà la prossima settmana ad Antalya, in Turchia, il commissario tecnico azzurro Julio Velasco ha convocato 14 atlete. La competizione si svolgerà dal ...

Il finale più triste . Retrocessa con un turno d’anticipo in serie C, categoria frequentata per l’ultima volta nel lontanissimo 1984/85, la Querzoli di coach Kunda (foto) fa tappa oggi (ore 18) al Palasport Fontescodella di Macerata per incrociare ...

Vimercate si tinge d’Azzurro: Dominika Giuliani convocata in Nazionale - Vimercate si tinge d’Azzurro: Dominika Giuliani convocata in Nazionale - A sceglierla è stato coach Marco Mencarelli che la conosce molto bene per averla allenata (scegliendola tra l’altro come capitano) proprio al Club Italia. Nello specifico, sono state convocate 16 ...

Universo, ultima chance salvezza Florens allo sprint per i play off - Universo, ultima chance salvezza Florens allo sprint per i play off - Serie B1, pavesi al sicuro se battono Modena non in 5 set (e Sassuolo crolla) B2, vigevanesi agli spareggi promozione se fanno bottino pieno ad Albisola ...

Mortara chiude a Corsico il Gifra ospita Valbreggia - Mortara chiude a Corsico il Gifra ospita Valbreggia - In serie D maschile, girone A, il Gifra Olimpia Agnelli Vigevano chiude in casa una bellissima stagione vissuta sempre in prima fascia di classifica ospitando il Valbreggia volley già promosso in ...