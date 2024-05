Vis Pesaro - notte di paura prima dei playoff di Serie C | 4 bombe carta fatte esplodere vicino l' albergo di Recanati dove la squadra era in ritiro

Vis, notte di paura prima dei playoff di Serie C: 4 bombe carta fatte esplodere vicino all'albergo di Recanati - Vis, notte di paura prima dei playoff di Serie C: 4 bombe carta fatte esplodere vicino all'albergo di recanati - recanati - Attimi di paura nella notte al ritiro della Vis pesaro a recanati. Sotto le finestre dell’hotel alcuni individui hanno lanciato bombe carta (alle 2.30, 3.30, 4.30 e 5.15) che ...

Recanatese-Vis Pesaro atto primo per rimanere tra i professionisti: calcio d'inizio alle 18. Gli aggiornamenti in diretta - Recanatese-Vis pesaro atto primo per rimanere tra i professionisti: calcio d'inizio alle 18. Gli aggiornamenti in diretta - recanati - Due giorni della verità. Quello di oggi è il primo. Doppio derby tra Recanatese e Vis pesaro per sapere e per capire chi la prossima stagione sarà ancora tra ...