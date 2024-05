Violento terremoto in Messico nello Stato del Chiapas | scosse di magnitudo 6 4 al confine con il Guatemala

(Di domenica 12 maggio 2024) Undi6.4 èregistrato indel, alcon il. Non si segnalano morti o feriti

È stato Arrestato in Messico Miguel Cortes: l'uomo, 39 anni, di professione chimico farmaceutico, avrebbe ucciso 20 donne e nascosto i resti nel suo appartamento nel quartiere di Iztacalco, a Città del Messico . Indagini in corso.Continua a leggere

Nella tranquilla zona di Iztacalco, a Città del Messico , un orrore inimmaginabile è stato scoperto. Miguel Cortes, 39 anni, professione chimico farmaceutico e Attore amatoriale, nonché noto attivista per i diritti umani , è stato arrestato con ...

Un biologo dalla doppia vita insospettabile Miguel Cortes Miranda nella cui casa però la polizia messicana ha scoperto l'orrore: sangue, una sega, documenti di diverse donne , ossa e resti umani persino in frigo. Per gli inquirenti è un femminicida ...

