Vigilantes Atm bloccano rapinatore

(Di domenica 12 maggio 2024) Le urla di una ragazza, sulle scale della metropolitana, hanno allertato il personale Atm. Due addetti alla sicurezza, in servizio alla fermata San Babila della linea rossa, attorno alle 16 di ieri sono riusciti a bloccare l’aggressore, un algerino dall’apparente età di 25-30 anni. L’uomo, infine, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato per il reato di rapina. I dipendenti Atm, non appena hanno sentito la donna urlare e chiedere aiuto, si sono precipitati sulle scale. L’algerino, in quel momento, stava aggredendo il ragazzo in compagnia della giovane, nel tentativo di rubargli una collana. Sono riusciti quindi a bloccarlo e a trattenerlo fino all’arrivo dei carabinieri, che lo hanno preso in custodia. È arrivato sul posto anche personale del 118 per medicare il ragazzo, che nel corso della colluttazione aveva ricevuto un colpo alla nuca. Un episodio che conferma ...