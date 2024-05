Vigevano-Forlì oggi in tv | programma - orario e diretta gara-4 quarti di finale playoff Serie A2 2023 2024 basket

(Di domenica 12 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-4 deidideidellaA2di. In-3 gli uomini di coach Pansa hanno trovato un grande risultato, accorciando il distacco e portandosi ora sul 2-1, punteggio che permette comunque agli ospiti di avere altri due match point da provare a sfruttare. Ad ogni modo, dopo le due vittorie ottenute anche con dei punteggi larghi da parte dinelle prime due partite,si è imposta in-3, davanti al proprio pubblico, in un match segnato dal parziale di 24-9 maturato ...

"La ragazza dei lupi" il 13 aprile al Teatro Filodrammatici di Piacenza - ...locale" in vista della "prima nazionale" in giugno a Forlì alla ...produzione di Teatro Gioco Vita "La ragazza dei lupi" in programma ...di Piacenza con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano ...

"La ragazza dei lupi" il 13 aprile al Teatro Filodrammatici di Piacenza - ...locale" in vista della "prima nazionale" in giugno a Forlì alla ...produzione di Teatro Gioco Vita "La ragazza dei lupi" in programma ...di Piacenza con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano ...