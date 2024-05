Video | Non hanno giocato affatto bene – Paul Merson sulla vittoria dell’Arsenal

(Di domenica 12 maggio 2024) Breaking: L’Arsenal ha assicurato che la corsa al titolo della Premier League andrà all’ultima giornata della stagione dopo aver battuto il Manchester United all’Old Trafford. Leandro Trossard ha segnato l’unico gol della partita dopo che Casemiro avevaKai Havertz in-gioco nella preparazione. I Gunners non erano al loro meglio e nei 90 minuti si potrebbe sostenere che sia stata una delle loro prestazioni peggiori del 2024. A Mikel Arteta non importerà perché sono partiti con i tre punti edato l’impulso al Manchester City che si dirigerà al Tottenham martedì sera. Altre storie / Ultime notizie Dopo la partita l’exreha dichiarato di non pensare che l’Arsenal abbiae che abbia faticato a ...

La Svizzera trionfa al l'Eurovision Song Contest 2024. vince Nemo con il brano 'The Code', che parla del suo percorso di scoperta e accettazione di non riconoscersi in un genere specifico. "Spero che l'Eurovision possa continuare a rappresentare la ...

LBA - Milano, Ettore Messina dopo la sconfitta in G1 con Trento (in aggiornamento) - LBA - Milano, Ettore Messina dopo la sconfitta in G1 con Trento (in aggiornamento) - Le parole di coach Ettore Messina dalla sala stampa del Mediolanum Forum dopo la sconfitta dell'Olimpia Milano contro Trento in Gara 1. Articolo in aggiornamento ...

VIDEO Bologna, notte di festa dopo…" - video Bologna, notte di festa dopo…" - Bologna, la festa per la Champions League è già iniziata: Casini rossoblù a Napoli. La gioia di Morandi, Cremonini e Brizzi ...

Sassari, Cavalcata sarda: all'ippodromo torna lo spettacolo delle pariglie dopo quattro anni - Sassari, Cavalcata sarda: all'ippodromo torna lo spettacolo delle pariglie dopo quattro anni - Sassari dopo 4 anni all'ippodromo "Pinna" di Sassari tornano le spettacolari pariglie che in questa 73esima edizione della Cavalcata sarda hanno richiamato migliaia di persone. Pubblico estasiato di f ...