VIDEO – Milan-Cagliari 5-1 - Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 12 maggio 2024), anticipotrentaseiesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 5-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Giuseppe Meazza dio. CINQUINA NEL SILENZIO –5-1 nell’anticipotrentaseiesima giornata diA. Continua la contestazione dei tifosi del, in silenzio per tutta la. Ma i rossoneri riescono a vincere e ipotecare il secondo posto, ormai a un passo. Il, che al Meazzaista non vince dall’1 giugno 1997, sprofonda e non chiude il discorso salvezza. I rossoblù ...

Il video con gli Highlights e i gol Atalanta U23-Legnago , valevole per il secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. Buona partita da parte dei padroni di casa, che trovano il gol del vantaggio con Cissè e in generale riescono quasi ...

Massimo Pavan: “Var, danni anche in serie c, contro la Juve perche non è intervenuto su Pedro Felipe” - Massimo Pavan: “Var, danni anche in serie c, contro la Juve perche non è intervenuto su Pedro Felipe” - Massimo Pavan contrariato sul Var che ha combinato danni anche in C dopo quelli in serie A.: “Var, danni anche in serie c, contro la Juve perche non è intervenuto su Pedro Felipe

Anime Breakfast: Bartender – Glass of God, la recensione del primo episodio - Anime Breakfast: Bartender – Glass of God, la recensione del primo episodio - In questa puntata di Anime Breakfast esploriamo, con una recensione, la nuova serie trasmessa da Crunchyroll Bartender - Glass of God.

Video/ Atalanta U23 Legnago Salus (1-1) gol e highlights: Svidercoschi non basta! (Serie C, 11 maggio 2024) - video/ Atalanta U23 Legnago Salus (1-1) gol e highlights: Svidercoschi non basta! (serie C, 11 maggio 2024) - video Atalanta U23 Legnago Salus (risultato finale 1-1): gol e highlights della gara valevole per il secondo turno dei playoff della serie C 2023/2024.