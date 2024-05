Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 12 maggio 2024)DEL 12 MAGGIO 2025 ORE 17.20 ERICA TERENZI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SALARIA. RACCOMANDIAMO MASSIMA PRUDENZA SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN FILA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. SULL’APPIA SI PROCEDE A RILENTO IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E ARICCIA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTELNO VERSO IL RACCORDO. RALLENTAMENTI ANCHE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE GRA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral