Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2024 ore 07 | 30

(Di domenica 12 maggio 2024)DEL 12 MAGGIO 2025 ORE 07.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUADA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE. OGGI IN VIGORE LO STOP DEI MEZZICON MASSA SUPERIORE ALLE 7 T E MEZZA, CHE DALLE 9 ALLE 22 NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE A PARTIRE DALLE 10, NELL’AREA DI PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ, IL RADUNO DEI PARTECIPANTI ALLA 25ESIMA EDIZIONE DELLA “KOMEN RACE FOR THE CURE”. FINO ALLE 15:30 PREVISTI DIVIETI DI TRANSITO SULLE STRADE COINVOLTE NEL PERCORSO DI GARA. SONO DEVIATE, INOLTRE, 36 LINEE TRA BUS E TRAM. TUTTI I DETTAGLI IN MERITO SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT DA ...