Verona e Sassuolo ko - 6 squadre in lotta per la salvezza a due giornate dalla fine della Serie A

17.02 Doppia sconfitta per le squadre che inseguono la salvezza. Verona battuto a domicilio dal Torino 1-2. Gli scaligeri vanno in vantaggio al 67' con Swiderski Poi hanno due grandi occasioni,con Coppola e Suslov per raddoppiare. Al 77' subiscono ...

La lotta per la salvezza in Serie A si preannuncia a dir poco clamorosa. In una giornata importantissima per le squadre che provano a evitare la Serie B, non è arrivata, fin qui, nemmeno una vittoria. Dopo i rovinosi ko di Frosinone (0-5 contro ...