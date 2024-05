Verona - Baroni | 'La sconfitta bruci - ma se giochiamo così possiamo farcela'

L`Hellas Verona batte in rimonta la Fiorentina nella 35esima giornata di Serie A e piazza un importante colpo per la salvezza. Al termine de...

Le parole dell’allenatore del Verona Baroni in vista della sfida salvezza contro il Torino tra le mura amiche. La conferenza stampa In conferenza stampa l’allenatore del Verona Baroni ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della sfida ...

Al Marcantonio Bentegodi, il match per la 36ª giornata di Serie A 2023/2024 Verona Torino : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo Stadio Marcantonio Bentegodi, si affrontano Verona Torino , match valido per la 36esima giornata della Serie ...

Il Verona va ko contro il Torino: salvezza ancora in bilico - Il verona va ko contro il Torino: salvezza ancora in bilico - Al Bentegodi Swiderski sblocca il risultato a metà ripresa, ma nel giro di sei minuti i granata ribaltano il risultato con Savva e Pellegri ...

Swiderski illude, Suvva e Pellegri la ribaltano. Il Torino piega l’Hellas Verona - Swiderski illude, Suvva e Pellegri la ribaltano. Il Torino piega l’Hellas verona - Nella 36esima giornata di serie A, allo stadio Bentegodi il Torino batte l'Hellas verona 2 a 1. Di Swiderski il gol gialloblù.

Verona, le pagelle di CM: Swiderski e Duda migliori in campo. Bonazzoli non pervenuto - verona, le pagelle di CM: Swiderski e Duda migliori in campo. Bonazzoli non pervenuto - verona-Torino 1-2 Montipò 5,5: partita giocata sotto tono. Nel finale sulla seconda rete degli avversari poteva sicuramente fare meglio. Magnani 6: partita da al.