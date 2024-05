Vela - Europei 49er 2024 | assegnate medaglie e titoli continental - Italia assente nelle Medal Race

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Di questi tempi non capita spesso per laolimpicana, ma a La Grande Motte (stessa località in cui nei Mondiali Nacra 17 è arrivato oggi un oro con Tita-Banti ed un bronzo con Ugolini-Giubilei) non erano presenti imbarcazioni azzurre nell’ultima giornata dei CampionatiOpendel doppio olimpico maschilee femminileFX. Nessuna coppia tricolore è riuscita infatti a qualificarsi per la(nella gara maschile erano rimaste addirittura fuori dalla Gold Fleet dopo la prima fase di qualifiche) odierna, dicendo prematuramente addio alla possibilità di giocarsi lei. Peccato soprattutto per Jana Germani/Giorgia Bertuzzi, calate alla distanza con vento leggero dopo un ...