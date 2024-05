Vannacci sulla vittoria di Nemo all’Eurovision | Il mondo al contrario è sempre più nauseante

(Di domenica 12 maggio 2024) ROMA – “Ilalpiù”. Roberto(foto), il generale sospeso dall’Esercito, candidato con la Lega alle Europee, sui social commenta così la notizia dellaSong Contest 2024 di, l’artista che rappresenta la Svizzera ed è la prima persona di genere non binario a vincere la rassegna.era tra i candidati allaalla vigilia, e alla fine ha vinto l’Eurovision Song Contest 2024 con il brano “The Code”. Il cantante ha portato sul palco della Malmo Area anche una bandiera con i colori giallo, bianco, viola e nero, ovvero la bandiera non binaria, che rappresenta le persone di genere non binario in cuisi riconosce. L’artista, ...

Il generale Vannacci contro Nemo: «Il mondo al contrario è nauseante» - Il generale vannacci contro Nemo: «Il mondo al contrario è nauseante» - Generale sospeso dell'esercito italiano, candidato per la Lega alle prossime elezioni europee, Roberto vannacci, anche a questo giro, non ha perso l'occasione per schierarsi contro quello che, sui soc ...

Monza, scintille tra Sardone, Salvini e dei contestatori - Monza, scintille tra Sardone, Salvini e dei contestatori - Scambio di battute acceso ieri in piazza San Paolo a Monza, in attesa della presentazione del libro del segretario della Lega e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini a sostegno dei candidati leg ...

Eurovision Song Contest 2024, la Svizzera si prepara già all’edizione 2025. In pole position Zurigo, Berna, Ginevra e Basilea - Eurovision Song Contest 2024, la Svizzera si prepara già all’edizione 2025. In pole position Zurigo, Berna, Ginevra e Basilea - In pole position per l'edizione 2025 di Eurovision Song Contest ci sono Zurigo, Berna, Ginevra e Basilea. Ecco quando sarà presa la decisione definitiva ...