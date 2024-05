Valentino Rossi deluso alla 6 Ore di Spa | incidente e ritiro per la sua Bmw Wrt

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Appena 33 giri e la 6 Ore di Spa era già finita. Delusione per, nell’appuntamento del Wec in Belgio, ovvero la tappa più attesa della sua stagione a quattro ruote, in attesa della 24 Ore di Le Mans, a giugno., che era stato protagonista nelle prove, guadagnando un terzo tempo in griglia (diventato poi una seconda posizione per una penalizzazioneFerrari), ha visto la sua Bmw del team Wrt finire contro il muro (conguida Ahmad Al Arthy) dopo essersi scontrata con la Hypercar numero 38 del team Jota finendo la corsa al muro. La carambola ha reso inutilizzabile la Bmw di Vale che si è ritirato. ri. ga.