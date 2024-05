(Di domenica 12 maggio 2024)DORICA: Tavoni, Candolfi, Tonini, Giampaoletti (43’ st Gioacchini), Savini, Santoni, De Marco (30’ st Mascambruni), Sassaroli, Pascali (7’ st Lazzarini), Marzioni (40’ st Piermattei), Lucesoli (46’ st Catalani). All. CeccarelliNAZZARO: Minardi (1’ st Sartarelli), Cecchetti, Guerri (1’ st Parasecoli), Carboni, Ortolani (27’ st Brocani), Cardinali, Agostinelli (33’ st Terranova), Petoku, Borocci (19’ st Coppari), Severini, Montagnoli. All. Trillini Arbitro: Spadoni di pesaro Reti: 2’ pt De Marco, 44’ pt Giampaoletti, 7’ st Severini Note: espulso Sartarelli al 76’; ammoniti Pascali, Petoku, Sassaroli, Cecchetti; recuperi 4+6; spettatori 900 circa Un primo tempo capolavoro, una ripresa di battaglia. E così, al Del Conero, iDorica battono una mai ...

Vale la legge dei Portuali. La Biagio deve rassegnarsi - vale la legge dei portuali. La Biagio deve rassegnarsi - I portuali Dorica superano la Biagio Nazzaro in una partita intensa al Del Conero, conquistando la finale playoff di Promozione-A contro il Sant'Orso. De Marco e Giampaoletti segnano per i portuali, m ...

Aldo Spinelli e la fortuna in porto, costruita da zero - Aldo Spinelli e la fortuna in porto, costruita da zero - A 84 anni voleva conquistare nuovi spazi all'interno dello scalo genovese. Come Secondo l'accusa oliando con esperienza extralusso gli ingranaggi della politica ligure ...

Toti, interrogatorio finito: nessuna risposta al gip. Salvini: «Mi chiedo cosa accadrebbe ai pm se avessero microspie in ufficio» - Toti, interrogatorio finito: nessuna risposta al gip. Salvini: «Mi chiedo cosa accadrebbe ai pm se avessero microspie in ufficio» - L'obiettivo ora è la revoca dei domiciliari. Intanto, la linea del silenzio inaugurata ieri da Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ...