(Di domenica 12 maggio 2024) CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Sialdi Cesiomaggiore euno: «la mia famiglia vive in Vale da settimane non solo non funziona...

Val Canzoi. In zona non funzionano né il telefono né internet: si incatena davanti al municipio e avvia lo sciopero della fame - Val canzoi. In zona non funzionano né il telefono né internet: si incatena davanti al municipio e avvia lo sciopero della fame - CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Si incatena davanti al municipio di Cesiomaggiore e avvia uno sciopero della fame: «la mia famiglia vive in Val canzoi e da settimane non solo non ...